19. HST-Weltmeisterschaft in Primorsko, Bulgarien, vom 9. bis 13. September

Die 19. Weltmeisterschaft in Hochgeschwindigkeitstelegrafie („High Speed Telegraphy“, HST) findet vom 9. bis 13. September in Primorsko, Bulgarien statt. Der bulgarische Amateurfunkverband BFRA freut sich, Teams, Einzelteilnehmer sowie Besucher/Gäste aus der ganzen Welt zu empfangen. Die BFRA hat wiederholt bewiesen, dass sie in der Lage ist, Meisterschaften in diesem Rahmen zu organisieren, und hält in dieser Hinsicht den Rekord für die Anzahl als Gastgeber.