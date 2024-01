2023 verabschiedete sich mit bislang stärkstem Flareausbruch

Am Silvesterabend ereignete sich gegen 2155 UTC ein X5-Flare - der bislang stärkste Flare-Ausbruch des solaren Zyklus 25! Er führte zu einem rund 1-stündigen Radio Blackout (sog. Mögel-Dellinger-Effekt) über dem Pazifik - betroffen waren alle Frequenzen unterhalb 30 MHz. Der Ausbruch ereignete sich am östl. Sonnenrand, in der aktiven Region 3536. Das Solar Dynamics Observatory (SDO) der NASA zeichnete den extrem ultravioletten Blitz auf (Abb.).