60 neue Funkamateure an der Uni Würzburg

Interessiert sich in Zeiten von Smartphone und Internet noch jemand für den Amateurfunk? Offensichtlich ja, wie die Vorlesung „Amateurfunk Klasse E“ beweist, die Matthias Jung (DL9MJ), Inhaber der Professur für Technische Informatik am Lehrstuhl für Informatik XVII der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), im Wintersemester 2023/24 erstmals angeboten hat: 60 Studierende haben am 27.02.2024 erfolgreich an der amtlichen Prüfung der Bundesnetzagentur teilgenommen und dürfen sich nun offiziell Funkamateur nennen.