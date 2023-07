AfuBarcamp am 9. und 10. September

Mehrere Jahre haben sie nur online stattfinden können, jetzt gibt es endlich wieder ein AfuBarcamp in Baunatal. Am 9. Und 10. September sind in unserem Amateurfunkzentrum unter dem Turm überaus vielfältige Sessions zu erleben. Das Besondere daran: Man kann einfach „nur“ zuhören, mitdiskutieren – oder auch gleich eine eigene Session zum Barcamp anmelden.