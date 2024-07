Amateurfunk an der größten Marineübung der Welt beteiligt

„Partner: Integriert und vorbereitet“, so lautet das Motto von Rim of the Pacific (RIMPAC) 2024, der größten internationalen militärischen Seeübung der Welt. Diese begann am 27. Juni und endet am 1. August. Die Übung wird vom Stützpunkt Pearl Harbor-Hickam im US-Bundesstaat Hawaii aus durchgeführt und umfasst viele Inseln der Hawaii-Inselkette.