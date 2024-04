Amateurfunkgruppe der Universität Kassel besuchte Amateurfunkzentrum

Heiko Schimmelpfeng und Stefan Hüpper gaben den Besuchern, von denen einige selbst DARC-Mitglieder sind, einen Einblick in den Amateurfunk und in die Arbeit der DARC-Geschäftsstelle. Ein besonderes Highlight war die Vorführung der Clubstation im Turm durch Dietmar Austermühl, DL1ZAX. Die Besucher konnten dabei den Satellitenbetrieb über QO-100 live erleben und sich über die Technik austauschen. Dies war für die Studenten auch besonders wertvoll, weil sie gerade selbst im Begriff sind, eine QO-100-Station in Form einer Projektarbeit aufzubauen. Die Amateurfunkgruppe der Universität Kassel trifft sich regelmäßig, um das theoretische Wissen aus den Lehrveranstaltungen praktisch umzusetzen. Dabei entwickeln, bauen und charakterisieren sie selbst Komponenten für Kommunikationssysteme. Neben den technischen Aspekten verbinden die Aktivitäten der Gruppe auch den interkulturellen und sozialen Austausch.



Ihr Besuch konnte vom Termin nicht besser sein, denn am 18. April war Weltamateurfunktag der IARU. Der DARC hat dankenswerter Weise Hinweise auf zahlreiche Presseberichte erhalten, nachfolgend eine Auswahl:



