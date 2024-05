Ankündigung: 8. bis 10. Mai 2024 - HAARP-Ionosphärentests (Alaska)

Weltraummüll stellt ein großes Risiko für alle Raumfahrtaktivitäten dar, einschließlich bemannter Raumfahrzeuge und Kommunikationssatelliten. Die bei HAARP durchgeführten Experimentesollen dazu beitragen, Wege zur Verbesserung der Kollisionserkennung bei Satelliten zu finden.

Zu beachten ist, dass diese Experimente auf Frequenzen stattfinden, die auf der von der Digisonde in Gakona (AK) gemessenen foF2-Frequenzen basieren. Im Allgemeinen werden die Übertragungen sehr nahe an der foF2-Frequenz liegen. Es gibt keine speziellen Anforderungen an die Datenerfassung durch die geförderten Forscher, aber Empfangsberichte sind erwünscht und können an uaf-gi-haarp AT alaska DOT edu oder an folgende Adresse geschickt werden: HAARP, PO Box 271, Gakona, AK 99586.



Sendezeiten (geplant):



08. Mai 2000-0200 UT 3250 kHz / foF2

09. Mai 2000-0200 UT 3250 kHz / foF2

10. Mai 2000-0200 UT 3250 kHz / foF2