Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung 2025 sind online

Auf der DARC-Webseite sind die Anträge zur DARC-Mitgliederversammlung online abrufbar. Loggen Sie sich dazu zunächst als Mitglied auf der DARC-Webseite ein und dann können Sie die PDF-Datei unter www.darc.de/der-club/vo-ar/ar/ abrufen. Die Mitgliederversammlung tagt am 14./15. November im Hotel Stadt Baunatal (Wilhelmshöher Str. 5, 34225 Baunatal), wobei am Samstag den 15.11. die vorherige Diskussion zu den vorliegenden Anträgen von 9–10.30 Uhr und die Mitgliederversammlung selbst von 11–18 Uhr öffentlich für alle DARC-Mitglieder sind.