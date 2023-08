DARC auf großem Straßenfest in München

Am 19. und 20. August wird in der Bayerischen Landeshauptstadt München wieder gehörig gefeiert. Zum nach Angaben des Veranstalters größten Straßenfest in Europa werden rund eine viertel Million Besucher erwartet und weite Teile der Innenstadt in eine gigantische Feierzone verwandeln. Es gibt Konzerte auf rund einem Dutzend Bühnen, Mitmach-Aktionen, Sport-Events, hunderte von Marktständen und mittendrin: Auch den Deutschen Amateur Radio Club!