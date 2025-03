DF0EFG: Ein toller Erfolg für den Amateurfunk im VHS-Winterprogramm 2023/24

Die Vortragsreihe „Amateurfunk Klasse N“, die Werner Vollmer, DF8XO, und diverse fachkundige Helfer im EFG-Gemeindezentrum in Herford veranstaltet haben, zeigt: Das Interesse am Amateurfunk ist mit der Einführung der neuen Klasse N wieder gestiegen. Rund 20 Teilnehmer konnten nach nur acht Abenden mit jeweils zwei Unterrichtsstunden am 8. Februar erfolgreich eine Prüfung bei der BNetzA in Dortmund ablegen. Sie können sich nun offiziell Funkamateure der Klasse N, E oder A nennen.

Obwohl nur die Klasse N unterrichtet wurde, sind mehr als die Hälfte der vorbelasteten Teilnehmer gleich zu höheren Klassen durchgestartet. Wir haben die erste Ausbildung zur neuen Klasse N gleichzeitig dazu genutzt, neue Ausbilder für den Unterricht zu gewinnen und passgenaues Offline-Unterrichtsmaterial zu erarbeiten. Nun sind wir ein Team von acht Trainern, das für die nächsten Vortragsreihen fit ist.

In den letzten 25 Jahren konnten im Umfeld der Clubstation DF0EFG in Herford ca. 200 neue Funkamateure ausgebildet werden. Zukünftig arbeiten der VDE und der DARC in Ostwestfalen zusammen. Ziel ist es, die Amateurfunkausbildung mit dem Thema MINT zu verbinden. Es sollen wieder verstärkt Auszubildende und Studenten angesprochen werden. Die nächste Vortragsreihe im Programm der Volkshochschule im Kreis Herford ist bereits in Planung. Jeder, der sich in Ostwestfalen für dieses Hobby interessiert, ist herzlich in unser DF0EFG-Ausbildungszentrum eingeladen. Eine Folgeausbildung, mit einigen der neuen Ausbilder, läuft gerade bei DF0VL in der Nachbarstadt Vlotho. Die Prüfung ist für Mai angemeldet. Infos zu diesen Ausbildungen finden sich im Programm der Volkshochschule im Kreis Herford unter www.vhsimkreisherford.de und natürlich auf der Homepage des DARC unter www.darc.de/einsteiger.