Die Vorbereitungen für den FUNK.TAG laufen

Wir freuen uns auf den FUNK.TAG am 27. April 2024 in den Messehallen Kassel. Bereits jetzt werden die ersten Schritte unternommen, um auch die sechste Auflage zu einer besonderen Erlebnismesse für die Mitglieder und Funkfreunde des DARC e.V. werden zu lassen. Mit 2.600 Besuchern in diesem Jahr verzeichnet die DARC Verlag GmbH die Messe als großen Erfolg.