Einladung zum RTTY-Kurzcontest am 9. Januar 2024

Nach dem überaus erfolgreichen Start der RTTY-Kurzconteste in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit fast 100 Teilnehmern in den beiden Wettbewerben im Juli und Oktober beginnt am 9. Januar (18:00 - 19:29 UTC) mit dem ersten RTTY-Kurzcontest die Saison 2024.



Es sind nun also vier Wertungsconteste (Januar, April, Juli und Oktober), die über den Jahressieg entscheiden. Der Contest ist mittlerweile in den gängigen Contestprogrammen angelegt (N1MM, UCX, WinTest), sodass einer Teilnahme sowohl für Newcomer als auch für "alte Hasen" nichts im Wege steht.