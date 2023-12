Erfolgreicher 51. Dortmunder Amateurfunkmarkt – Dank an alle Helfer

Der 51. Dortmunder Amateurfunkmarkt am vergangenen Samstag konnte an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen. „Gemeinsam mit Händlern und Interessengruppen verzeichnete die Veranstaltung in der Westfalenhalle eine Besucheranzahl von rund 2.000 Personen, unsere Kunden und Händler waren mehr als zufrieden“, zieht Michael Pack, DL1WZ, positive Bilanz.