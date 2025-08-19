Expedition Antarktika – Einblicke in die Polarforschung und Funkkommunikation

Abenteuer, Wissenschaft und die Faszination der Polarnacht: Dr. Volker Strecke nimmt Sie mit auf eine Expedition in die entlegensten Winkel unseres Planeten. Am Donnerstag, den 28. August 2025, um 20:00 Uhr findet ein besonderer Vortragsabend statt. Unter dem Titel "Expedition Antarktika" präsentiert Dr. Volker Strecke, bekannt als DL8JDX, zwei Neuerscheinungen des DARC Verlages.

Der Vortrag findet online auf unserem Videokonferenzserver statt:treff.darc.de.



In seinem Vortrag stellt Dr. Strecke die Bücher "Expedition Antarktika – Logbuch einer Zeitreise" und "Expedition Antarktika – Logbuch einer Faszination" vor. Die beiden Bände gewähren fesselnde Einblicke in die Welt der Antarktisexpeditionen. Sie verbinden historisches Wissen über die großen Entdeckungen mit spannenden Berichten über aktuelle wissenschaftliche Forschungstätigkeiten.



Besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen der Funkkommunikation unter den extremen Bedingungen der Polarnacht. Dr. Strecke teilt seine einzigartigen Erlebnisse und beeindruckende Bilder aus drei Expeditionsaufenthalten sowie von zwei Reisen als Lektor auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff.



Dieser Abend ist eine ideale Gelegenheit, mehr über die faszinierende Polarwelt zu erfahren und sich von den eindrucksvollen Reisebeschreibungen und Fotos inspirieren zu lassen. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten aus dem Bereich Wissenschaft, Amateurfunk und Reisegeschichte.



Datum & Zeit: Donnerstag, 28. August 2025, 20:00 Uhr

Online-Veranstaltung:treff.darc.de

Referent: Dr. Volker Strecke, DL8JDX