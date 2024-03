FUNCube-Transponder bis Mitte März vorübergehend außer Betrieb

Der Transponder von FUNcube – auch als AO-73 bekannt – ist zwischen dem 3. und 15. März vorübergehend außer Betrieb. Die kurze Pause soll den Batterien für Ladezwecke zu Gute kommen. Der Satellit soll weiterhin Telemetriedaten mit geringer HF-Leistung liefern, aber er wird während dieser Zeit im abgesicherten Modus verbleiben. Ein Großteil der Telemetriedaten wird für Bildungsprogramme in Schulen verwendet.

Seit seinem Start in die sonnensynchrone Umlaufbahn im November 2013 hat FUNCube mit seinem VHF-/UHF-Transponder bei Funkamateuren an Popularität gewonnen. FUNCube wurde durch die gemeinsamen Bemühungen von AMSAT-UK, AMSAT-NL und ISIS-BV in den Niederlanden entwickelt. Frequenzen und weitere Informationen siehe https://www.amsat.org/two-way-satellites/ao-73-funcube-1/.