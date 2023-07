Funkbetrieb unter MM0UKI: „Zugabe“ in Aussicht

Nachdem das DXpeditionsteam mit Emil Bergmann, DL8JJ, Nobby Styles, G0VJG, und Cam Cameron am Sonntag, den 16. Juli, von Oban aus gestartet war und auf der Isle of Mull (EU-008) übernachtet hatte, brach es am Montag, den 17. Juli frühmorgens auf und kam am heutigen 19. Juli bei der Insel Rockall an. Das Ziel der Aktion ist es, die verbliebene Ausrüstung einzusammeln, die nach dem Ende der eigentlichen DXpedition zurückgelassen wurde.