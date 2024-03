FUNK.TAG 2024: Jetzt noch anmelden zum FUNK.MARKT!

Am 27. April findet zum 6. Mal der FUNK.TAG in der Messe Kassel statt – und was wäre der ohne den beliebten FUNK.MARKT? Hier lässt sich so manches Schnäppchen machen, hier warten alte Schätze und Fundstücke aus Dachboden und Keller auf ihre Wiederentdeckung, hier wird gehandelt und gefachsimpelt. Kurzum: Hier lacht das Herz eines jeden Amateurfunkers!