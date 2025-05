FunkWX - 3-Tages-Brückentagprognose

Morgen ist Feiertag, und einige von euch werden den Brückentag nutzen, ob einen Kurzurlaub einzulegen. Und so fragt sich sicher mancher, was nehme ich funktechnisch mit? Daher die Funkwetter-Vorhersage für die nächsten drei Tage: Seit gestern spät sind wir in den Hochgeschwindigkeitsstrom (HSS) des koronalen Lochs CH51/- geraten. Die Sonnenwind-Geschwindigkeiten stiegen rasch an und sanken langsam inzwischen auf etwa 450 km/s. Doch zu früh gefreut ...