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      FunkWX - aktive Sonne und Magnetstürme

      Die Sonnenaktivität ist nach dem X1.5-Flare am 30/0414 UTC noch recht hoch, mehrere M-Flares wurden in den letzten 24 Stunden beobachtet. Zehn Sonnenfleckenregionen befinden sich auf der erdgerichteten Sonnenseite mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes liegt auf Normalniveau. Die geomagnetischen Bedingungen sind ruhig (Kp 0-2). Die Vorhersage: hohe Sonnenaktivität (M 80%, X 30%, Proton 20%) bei zunächst meist ruhiger Geomagnetik (Kp 0-2). Im Laufe des Tages laut NOAA-Modell (Abb.) mäßige (G2) bis starke (G3) geomagnetische Stürme.

      ZCZC 310545UT DEC24 QAM SFI224 SN183 eSFI148 eSSN113 KIEL A8 K(3H)1 SWS357 BZ-4 BT11 HPI37 DST8 KP4CAST(24H) 12356765 ⚠️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Credit: SWPC/NOAA    

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