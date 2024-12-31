ZCZC 310545UT DEC24 QAM SFI224 SN183 eSFI148 eSSN113 KIEL A8 K(3H)1 SWS357 BZ-4 BT11 HPI37 DST8 KP4CAST(24H) 12356765 ⚠️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Credit: SWPC/NOAA
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FunkWX - aktive Sonne und Magnetstürme
ZCZC 310545UT DEC24 QAM SFI224 SN183 eSFI148 eSSN113 KIEL A8 K(3H)1 SWS357 BZ-4 BT11 HPI37 DST8 KP4CAST(24H) 12356765 ⚠️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).