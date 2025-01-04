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      FunkWX am Wochenende - aktiv bis stürmisch

      Die Sonnenaktivität ist hoch, in den letzten 24 Stunden wurden zwei X- und fünf M-Flares beobachtet. Vierzehn Sonnenfleckenregionen befinden sich auf der erdzugewandten Sonnenseite und zeigen einfache bis leicht komplexe magnetische Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist mit 400-550 km/s hoch. Die geomagnetischen Bedingungen befinden sich auf einem aktiven Niveau (Kp 4). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 55%, X 15%, Proton 10%) bei zunächst aktiver, später stürmischer Geomagnetik (Kp 4-5) aufgrund eines CMEs.

      ZCZC 040800UT JAN25 QAM SFI200 SN190 eSFI151 eSSN119 KIEL A11 K(3H)4 SWS501 BZ-11 BT14 HPI107 DST-58 KP4CAST(24H) 55555555 ⚠️ MUF3000 MAX28+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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