ZCZC 040800UT JAN25 QAM SFI200 SN190 eSFI151 eSSN119 KIEL A11 K(3H)4 SWS501 BZ-11 BT14 HPI107 DST-58 KP4CAST(24H) 55555555 ⚠️ MUF3000 MAX28+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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FunkWX am Wochenende - aktiv bis stürmisch
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