FunkWX am Wochenende - CME unterwegs

0010 UT heute Nacht war es dann so weit: AR4100 erzeugte einen kräftigen M8.2-Flare. Zudem wurde ein Halo-CME Richtung Erde detektiert, der in 2 bis 3 Tagen bei uns eintreffen wird. Das Erdmagnetfeld wird also nicht so richtig zur Ruhe kommen. Es ist zu erwarten, dass die geomagnetische Aktivität überwiegend unruhig bis aktiv sein wird (Kp 3 bis 4), wobei weitere G1-Magnetsturm-Intervalle (Kp 5) möglich sind. Die Sonnenaktivität verspricht wenig Änderungen (M 50%, X 10%, Proton 10%). Somit bestehen zumindest am Wochenende einigermaßen DX-Chancen.