ZCZC 010615UT FEB25 QAM SFI207 SN141 eSFI146 eSSN101 KIEL A10 K(3H)3 SWS435 BZ-9 BT15 HPI53 DST-19 KP4CAST(24H) 32225433 ↕️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam
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FunkWX am Wochenende - schneller Sonnenwind und kleinere Magnetstürme
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