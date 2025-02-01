Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX am Wochenende - schneller Sonnenwind und kleinere Magnetstürme

      Die Sonnenaktivität ist mäßig, das größte in den letzten 24 Stunden beobachtete Flare war ein M6.8 (31/1406 UT). Neun Sonnenfleckenregionen befinden sich auf der sichtbaren Sonnenscheibe, mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist aufgrund des schnellen Sonnenwinds aus CH11 erhöht. Die Geomagnetik befindet sich auf ruhigem bis aktivem Niveau (Kp 1-4). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 55%, X 05%, Proton 01%) bei unbeständiger bis aktiver Geomagnetik. Vereinzelt sind kleinere Magnetstürme (G1) möglich.

      ZCZC 010615UT FEB25 QAM SFI207 SN141 eSFI146 eSSN101 KIEL A10 K(3H)3 SWS435 BZ-9 BT15 HPI53 DST-19 KP4CAST(24H) 32225433 ↕️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X