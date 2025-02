FunkWX am Wochenende - X-Flare möglich

Die Sonnenaktivität war mit vier M-Flares mäßig, stärkstes war ein M7.5 am 07/0921 UTC. Auf der der Erde zugewandten Sonnenseite gibt es zehn aktive Regionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit liegt im Normalbereich, die geomagnetischen Bedingungen sind ruhig bis angeregt (Kp 0-3). Die Vorhersage: erhöhte Sonnenaktivität (M 70%, X 25%, Proton 20%) bei ruhiger Geomagnetik; ein X-Flare ist weiterhin möglich.

Laut NOAA-Meteorologen besteht die Möglichkeit eines geomagnetischen Sturms zum Wochenanfang, wenn ein Strom schnellen Sonnenwinds auf das Magnetfeld der Erde trifft. Ursache ist ein halbmondförmiges koronales Loch in der Sonnenatmosphäre.



ZCZC 080630UT FEB25 QAM SFI182 SN179 eSFI130 eSSN90 KIEL A6 K(3H)2 SWS357 BZ-5 BT8 HPI44 DST-17 KP4CAST(24H) 22222222 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).



Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam