FunkWX - CME erwartet

Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es gab lediglich vereinzelte C-Flares zu beobachten, eine Änderung dessen ist augenblicklich nicht in Sicht (M 25% X 05% Proton 01%). Die geomagnetische Aktivität ist ruhig bis unbeständig, aber es steigt die Wahrscheinlichkeit für aktive bis stürmische geomagnetische Intervalle aufgrund eines CMEs. Geschätzte Ankunft in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli.