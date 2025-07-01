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      FunkWX - CME erwartet

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es gab lediglich vereinzelte C-Flares zu beobachten, eine Änderung dessen ist augenblicklich nicht in Sicht (M 25% X 05% Proton 01%). Die geomagnetische Aktivität ist ruhig bis unbeständig, aber es steigt die Wahrscheinlichkeit für aktive bis stürmische geomagnetische Intervalle aufgrund eines CMEs. Geschätzte Ankunft in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli.

      ZCZC 010545UT JUL25 QAM SFI128 SN158 eSFI103 eSSN54 KBORN A17 K(3H)3 SWS530 BZ2 BT4 HPI15 DST-15 KP4CAST(24H) 22123334 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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