ZCZC 010545UT JUL25 QAM SFI128 SN158 eSFI103 eSSN54 KBORN A17 K(3H)3 SWS530 BZ2 BT4 HPI15 DST-15 KP4CAST(24H) 22123334 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - CME erwartet
ZCZC 010545UT JUL25 QAM SFI128 SN158 eSFI103 eSSN54 KBORN A17 K(3H)3 SWS530 BZ2 BT4 HPI15 DST-15 KP4CAST(24H) 22123334 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN