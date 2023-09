FunkWX - CME löste Magnetsturm aus

Die Ankunft eines CME löste am Sonntagabend wie angekündigt einen Magnetsturm der Stärke G2 (k=6) aus. Inzwischen hat die Geomagnetik sich etwas beruhigt und zeigt sich turbulent (k=5). Die Sonnenaktivität derweil ist mäßig, mehrere C- und ein M1-Flare wurden in den letzten 24 Stunden beobachtet. Auf der Sonnenscheibe sind zehn Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen zu sehen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist angehoben. Die weiteren Aussichten: erhöhtes Flare-Risiko (M 65%, X 15%, Proton 25%) bei einer sich langsam beruhigenden Geomagnetik.