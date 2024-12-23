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      FunkWX - erhöhte Sonnenwindgeschwindigkeit

      Die Sonnenaktivität in den letzten 24 Stunden war mit einem M1.1-Flare mäßig (22/2049 UTC). Es befinden sich derzeit zehn Sonnenfleckenregionen auf der erdzugewandten Sonnenseite, mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist erhöht (500-600 km/sec), die Geomagnetik ruhig bis angeregt (Kp 2-3). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 65%, X 10%, Proton 10%) bei ruhiger bis angeregter Geomagnetik mit möglicherweise teils aktiven Perioden aufgrund eines koronalen Lochs sowie CME-Effekten.

      ZCZC 230545UT DEC24 QAM SFI223 SN176 eSFI145 eSSN109 KIEL A12 K(3H)3 SWS574 BZ5 BT7 HPI12 DST-13 KP4CAST(24H) 32233333 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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