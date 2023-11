FunkWX - Filamenteruption

Die Sonnenaktivität ist gering, es wurden einige C-Flares beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich elf Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist leicht erhöht. Am 27/0535 UT kam es in der südlichen Heliosphäre zu einer Filamenteruption, die voraussichtlich am 30.11. eintreffen wird. Die Aussichten: mäßiges Flare-Risiko (M 35%, X 05%, Proton 05%) bei meist ruhiger Geomagnetik.