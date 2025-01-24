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      FunkWX - geomagnetische Sturmintervalle

      Die Sonnenaktivität ist gering (C-Flare-Niveau). Neun Sonnenfleckenregionen befinden sich auf der sichtbaren Sonnenscheibe und zeigen einfache bis leicht komplexe magnetische Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist leicht erhöht (HSS-Einfluss von CH09). Die geomagnetischen Bedingungen befinden sich auf einem ruhigen bis angeregten Niveau (Kp 1-3). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 55%, X 10%, Proton 10%) bei meist ruhiger bis angeregter Geomagnetik, mit kleinen geomagnetischen Sturmintervallen ist vor allem von Freitag auf Samstag zu rechnen (s. Abb.).

      ZCZC 240545UT JAN25 QAM SFI215 SN169 eSFI150 eSSN117 KIEL A20 K(3H)1 SWS452 BZ0 BT4 HPI23 DST-21 KP4CAST(24H) 22111322 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN  – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: SWPC/NOAA  

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