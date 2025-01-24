ZCZC 240545UT JAN25 QAM SFI215 SN169 eSFI150 eSSN117 KIEL A20 K(3H)1 SWS452 BZ0 BT4 HPI23 DST-21 KP4CAST(24H) 22111322 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: SWPC/NOAA
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FunkWX - geomagnetische Sturmintervalle
ZCZC 240545UT JAN25 QAM SFI215 SN169 eSFI150 eSSN117 KIEL A20 K(3H)1 SWS452 BZ0 BT4 HPI23 DST-21 KP4CAST(24H) 22111322 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).