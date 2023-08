FunkWX - geringe Sonnenaktiviät, leicht angehobene MUF

Die Sonnenaktivität ist gering, in den letzten 24 Stunden wurden allein mehrere kleinere Flares der Klasse C beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es bis zu zehn Sonnenfleckenregionen mit einfachen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist leicht erhöht, was auf die Auswirkungen des koronalen Lochs CH35 zurückzuführen ist. Die geomagnetische Aktivität ist auf einem ruhigen bis mäßigen Niveau. Die weiteren Aussichten: geringes Flare-Risiko (M 20%, X 01%, Proton 01%) sowie weiterhin eine überwiegend ruhige Geomagnetik.