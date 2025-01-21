Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - große Sonnenfleckenregion gut für einen X-Flare

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering (einige C-Flares). Auf der erdgerichteten Sonnenseite gibt es elf Fleckenregionen, darunter AR 3961, einer der größten Sonnenflecken des Sonnenzyklus 25 mit einem „Beta-Gamma-Delta“-Magnetfeld - und gut für ein X-Flare. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist weiterhin sehr hoch (> 600 km/s). Die Vorhersage: erhöhte Sonnenaktivität (M 65%, X 20%, Proton 10%) bei meist ruhiger bis angeregter geomagnetischer Aktivität mit vereinzelt aktiven Intervallen.

      ZCZC 210600UT JAN25 QAM SFI230 SN277 eSFI148 eSSN114 KIEL A22 K(3H)3 SWS603 BZ1 BT4 HPI29 DST-22 KP4CAST(24H) 22233322 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X