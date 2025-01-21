ZCZC 210600UT JAN25 QAM SFI230 SN277 eSFI148 eSSN114 KIEL A22 K(3H)3 SWS603 BZ1 BT4 HPI29 DST-22 KP4CAST(24H) 22233322 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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FunkWX - große Sonnenfleckenregion gut für einen X-Flare
ZCZC 210600UT JAN25 QAM SFI230 SN277 eSFI148 eSSN114 KIEL A22 K(3H)3 SWS603 BZ1 BT4 HPI29 DST-22 KP4CAST(24H) 22233322 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).