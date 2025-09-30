Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - heftiger Magnetsturm

      Ein das Magnetfeld der Erde streifender, südlich ausgerichteter koronaler Masseauswurf (CME) hat einen heftigen Magnetsturm (K 5-7) ausgelöst. Es wird erwartet, dass sich dieser langsam abschwächt. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit mehreren M- Flares mäßig. Weitere sind zu erwarten (M 55% X 10% Proton 05%).

      ZCZC 300515UT SEP25 QAM SFI186 SN170 eSFI132 eSSN93 KBORN A64 K(3H)6 SWS400 BZ-12 BT14 HPI101 DST-67 KP4CAST(24H) 4-7 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X