Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - heftiger Magnetsturm
ZCZC 300515UT SEP25 QAM SFI186 SN170 eSFI132 eSSN93 KBORN A64 K(3H)6 SWS400 BZ-12 BT14 HPI101 DST-67 KP4CAST(24H) 4-7 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN