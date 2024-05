FunkWX - hohes Flarerisiko, unruhige Magnetik [UPDATE]

Die Sonnenaktivität ist weiterhin hoch, in den vergangenen 24 Stunden wurden mehrere M-Flares und zwei X-Flares registriert. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es zwölf Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist erhöht. Die geomagnetischen Bedingungen sind angeregt bis lebhaft (k 3-4). Die weiteren Aussichten: hohes Flare-Risiko (M 75%, X 40%, Proton 99%) bei unverändert unruhiger Geomagnetik.

ZCZC 160500UT MAY24 QAM SFI216 SN173 eSFI156 eSSN124 KIEL A14 K(3H)3 SWS445 BZ-7 BT10 HPI34 DST-49 NOAA24H FORECAST MID-LAT(K) 32222322 ↗️ MUF3000 MAX 21+(D) MIN 14(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).



Der aktuelle geomagnetische G1/G2-Sturm (k 5-6) ist Folge eines CMEs vom 13. Mai, der die Erde gestriffen hat. Im Blick haben wir auch noch eine mögliche Störung durch eine Filamenteruption auf der nordöstlichen Sonnenscheibe vom 14. Mai. Diese wird sich voraussichtlich am späten 17. Mai oder am frühen 18. Mai bemerkbar machen, allerdings mit geringerer Wahrscheinlichkeit.