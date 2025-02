FunkWX - koronales Loch beeinflusst KW-Ausbreitung

Die Sonnenaktivität war in den vergangenen 24 Stunden gering bis mäßig, ohne nennenswerte Sonneneruptionen. Auf der erdzugewandten Sonnenseite gibt es neun Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen zu beobachten. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist hoch aufgrund des Hochgeschwindigkeitsstroms (HSS) des koronalen Lochs CH13. Die geomagnetischen Bedingungen waren auf ruhigem bis aktivem Niveau (Kp 2-4). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 55%, X 10%, Proton 10%) bei sich weiterhin langsam abschwächender Geomagnetik.

Zusammen mit dem derzeit südwärts gerichteten Interplanetaren Magnetfeld (IMF, negativer Bz-Wert) ist der Verlauf der MUF3000 abgesenkt, was zu einem späteren Öffnen und früheren Schließen der oberen KW-Bänder führt. Während vor zwei Tagen die MUF3000 tagsüber Spitzenwerte von 45 MHz verzeichnete, kommen die aktuellen Werte nur mit Mühe über 30 MHz hinaus.



ZCZC 110845UT FEB25 QAM SFI159 SN104 eSFI135 eSSN97 KIEL A31 K(3H)3 SWS565 BZ-4 BT5 HPI57 DST-34 KP4CAST(24H) 54333444 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).



Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam