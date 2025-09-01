FunkWX - kräftiger Magnetsturm im Anmarsch

Die geomagnetische Aktivität ist gering. Doch mit Ankunft eines CMEs im Laufe des heutigen Abends sind Magnetstürme der Stufen G2–G3 (Kp 6-7) und höher zu erwarten. Die Sonnenaktivität ist derzeit gering. Vereinzelte oder gelegentliche M-Flares sind weiterhin wahrscheinlich, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für ein X-Flare (M 60% X 20% Proton 20%).