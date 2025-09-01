ZCZC 010545UT SEP25 QAM SFI217 SN188 eSFI150 eSSN117 KBORN A10 K(3H)2 SWS422 BZ-1 BT6 HPI22 DST22 KP4CAST(24H) 22224576 ⚠️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - kräftiger Magnetsturm im Anmarsch
