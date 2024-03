FunkWX - Magnet- sowie Protonensturm und niedrigere MUFs

Die Sonnenaktivität ist mäßig, in den vergangenen 24 Stunden wurden mehrere C- und M-Flares beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es acht Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist außergewöhnlich hoch (650 bis 900 km/s), was auf den anhaltenden Hochgeschwindigkeitsstrom (HSS) aus dem koronalen Loch CH12 und die frühe Ankunft des CME zurückzuführen ist, der die Sonne am 23. März verließ. Die geomagnetischen Bedingungen sind lebhaft bis stürmisch (G2/mäßig bis G4/schwer). Die weiteren Aussichten: ...