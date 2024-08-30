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      FunkWX - moderat

      Die Sonnenaktivität ist gering. In den letzten 24 Stunden gab es einige C-Flares und einen kleinen M-Flare. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich neun Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Der Sonnenwind hat normale Geschwindigkeit. Die Vorhersage: mäßiges Flare-Risiko (M 60 %, X 10 %, Proton 10 %) bei ruhiger bis angeregter Geomagnetik. Mit weiteren M-Flares muss gerechnet werden.

      ZCZC 300530UT AUG24 QAM SFI204 SN124 eSFI142 eSSN107 KIEL A7 K(3H)2 SWS362 BZ17 BT20 HPI13 DST-9 KP4CAST(24H) 12222322 ↗️ MUF3000 MAX21+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ MET OFFICE UK FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).  

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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