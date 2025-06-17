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      FunkWX - Moderate Aktivität

      Am 15. Juni um 1806 UT kam es in AR4114 zu einem M8.3-Flare. Die Region war vorher stark angewachsen. Gestern um 0938 UT folgte ein M6.4-Flare, die Sonnenaktivität ist nach einer längeren ruhigeren Phase wieder moderat aktiv. Weitere M-Flares aus AR4114 sind wahrscheinlich, auch ein X-Flare scheint möglich (M 75% X 30% Proton 65%). Es wird erwartet, dass sich die geomagnetische Aktivität zwischen ruhig und aktiv (Kp 2-4) bewegt. Moderat sind auch die Ausbreitungsbedingungen.

      ZCZC 170515UT JUN25 QAM SFI148 SN125 eSFI116 eSSN72 KIEL A13 K(3H)2 SWS470 BZ-2 BT8 HPI29 DST-14 KP4CAST(24H) 34432334 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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