ZCZC 170515UT JUN25 QAM SFI148 SN125 eSFI116 eSSN72 KIEL A13 K(3H)2 SWS470 BZ-2 BT8 HPI29 DST-14 KP4CAST(24H) 34432334 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - Moderate Aktivität
ZCZC 170515UT JUN25 QAM SFI148 SN125 eSFI116 eSSN72 KIEL A13 K(3H)2 SWS470 BZ-2 BT8 HPI29 DST-14 KP4CAST(24H) 34432334 ↕️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN