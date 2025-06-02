ZCZC 020400UT JUN25 QAM SFI150 SN97 eSFI108 eSSN60 KIEL A97 K(3H)5 SWS845 BZ-10 B12 HPI59 DST-36 KP4CAST(24H) 54333455 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
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FunkWX - nur langsame Erholung nach dem schweren Magnetsturm
ZCZC 020400UT JUN25 QAM SFI150 SN97 eSFI108 eSSN60 KIEL A97 K(3H)5 SWS845 BZ-10 B12 HPI59 DST-36 KP4CAST(24H) 54333455 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN