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      FunkWX - nur langsame Erholung nach dem schweren Magnetsturm

      Seit der Ankunft des CME am frühen Sonntagmorgen wechseln die geomagnetischen Bedingungen zwischen aktiv und schwer stürmisch (Kp 4-8). Nordlichter wurden noch am Golf von Mexiko fotografisch registriert (30. Breitengrad). Es ist damit zu rechnen, dass sich die Geomagnetik über den Tag langsam abschwächt (Kp 4-5, vereinzelte stürmische Intervalle). Die Sonnenaktivität ist gering (C-Niveau), größere Veränderungen sind hier nicht zu erwarten (M 65%, X 15%, Proton 99%). Die KW-Bänder erholen sich nur mäßig.

      ZCZC 020400UT JUN25 QAM SFI150 SN97 eSFI108 eSSN60 KIEL A97 K(3H)5 SWS845 BZ-10 B12 HPI59 DST-36 KP4CAST(24H) 54333455 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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