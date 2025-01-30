ZCZC 300615UT JAN25 QAM SFI173 SN161 eSFI139 eSSN102 KIEL A9 K(3H)1 SWS293 BZ3 BT8 HPI11 DST-4 KP4CAST(24H) 21112222 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam
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FunkWX - ruhig, morgen kleinere Magnetstürme möglich
ZCZC 300615UT JAN25 QAM SFI173 SN161 eSFI139 eSSN102 KIEL A9 K(3H)1 SWS293 BZ3 BT8 HPI11 DST-4 KP4CAST(24H) 21112222 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).