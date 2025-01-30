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      FunkWX - ruhig, morgen kleinere Magnetstürme möglich

      Die Sonnenaktivität ist gering (C-Flareniveau). Auf der erdzugewandten Sonnenseite gibt es fünf Sonnenfleckenregionen, alle mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Der Sonnenwind hat Normalgeschwindigkeit. Die geomagnetischen Bedingungen sind ruhig (Kp 1-2). Die Vorhersage: weiterhin geringe Sonnenaktivität (M 35%, X 05%, Proton 01%) bei aktuell ruhiger Geomagnetik; vereinzelte M-Flares sind möglich sowie morgen kleinere geomagnetische Stürme in Verbindung mit schnelleren Sonnenwinden.

      ZCZC 300615UT JAN25 QAM SFI173 SN161 eSFI139 eSSN102 KIEL A9 K(3H)1 SWS293 BZ3 BT8 HPI11 DST-4 KP4CAST(24H) 21112222 ↗️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam  

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