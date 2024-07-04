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      FunkWX - ruhige Geomagnetik

      Die Sonnenaktivität ist auf einem mäßigen Niveau. Es gab in den letzten 24 Stunden einige C-Flares und einen der Klasse M. Auf der der Erde zugewandten Sonnenseite befinden sich elf aktive Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal, bei ruhiger Geomagnetik. Die Vorhersage: Es besteht weiterhin ein geringes bis moderates Risiko für Flares (M 35 %, X 05 %, Proton 05 %), bei ruhiger Geomagnetik.

      ZCZC 040515UT JUL24 QAM SFI167 SN182 eSFI160 eSSN130 KIEL A5 K(3H)2 SWS325 BZ-1 BT7 HPI21 DST-1 GFZ_KP_FORECAST(24H) 22222222 ️➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN18(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).  

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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