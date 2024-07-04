ZCZC 040515UT JUL24 QAM SFI167 SN182 eSFI160 eSSN130 KIEL A5 K(3H)2 SWS325 BZ-1 BT7 HPI21 DST-1 GFZ_KP_FORECAST(24H) 22222222 ️➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN18(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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FunkWX - ruhige Geomagnetik
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