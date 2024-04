FunkWX - ruhiger Monatsstart

Die Sonnenaktivität war mäßig, in den letzten 24 Stunden wurden je ein M3.9-Flare in AR3615 (01/0131 UT) als auch in AR3625 beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe befinden sich vier Sonnenfleckenregionen mit einfachen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist erhöht, was auf zwei koronale Löcher zurückzuführen ist. Die geomagnetischen Bedingungen sind ruhig. Die Aussichten: sehr geringes Flare-Risiko (M 10%, X 01%, Proton 05%) bei überwiegend ruhiger Geomagnetik.