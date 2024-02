FunkWX - ruhiges Erdmagnetfeld

Die Sonnenaktivität ist mäßig, in den letzten 24 Stunden wurden mehrere C- und ein einzelner kleinerer M-Flare(s) beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es sieben Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist leicht erhöht, was auf das koronale Loch CH03 zurückzuführen ist. Es gibt einige Filamente auf der sichtbaren Sonnenscheibe, die sich leicht bewegen. Die geomagnetischen Bedingungen sind auf einem ruhigen Niveau. Die weiteren Aussichten: mäßiges Flare-Risiko (M 50%, X 10%, Proton 15%) bei ruhiger Geomagnetik.