      Die geomagnetische Aktivität wird überwiegend auf einem angeregten bis lebhaften Niveau liegen, jedoch besteht die Möglichkeit weiterer stürmischer Intervalle aufgrund des Einflusses von schnellem Sonnenwind aus koronalen Löchern und/oder CME-Effekten. Die Sonnenaktivität ist mäßig, Die Sonnenaktivität ist mäßig, es wird für heute eine geringe bis mäßige Aktivität erwartet, mit der Möglichkeit weiterer M-Flares (M 10% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 200515UT AUG25 QAM SFI116 SN36 eSFI128 eSSN87 KBORN A24 K(3H)4 SWS581 BZ1 BT4 HPI27 DST-23 KP4CAST(24H) 54443433 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

