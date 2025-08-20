ZCZC 200515UT AUG25 QAM SFI116 SN36 eSFI128 eSSN87 KBORN A24 K(3H)4 SWS581 BZ1 BT4 HPI27 DST-23 KP4CAST(24H) 54443433 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - schneller Sonnenwind
