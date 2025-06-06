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      FunkWX - solarer Flux unter 130

      Ein koronales Loch (CH54/-) und CME-Effekte sorgen wahrscheinlich im Laufe des späten Tages für aktive bis stürmische Intervalle. Bis dahin ist die Geomagnetik ruhig bis angeregt (Kp 2-3). Die Sonnenaktivität ist gering (M 40%, X 05%, Proton 05%), der solare Flux liegt im Abwärtstrend und ist unter die Marke von 130 gefallen. DX versprechen daher vor allem die Bänder 30 bis 17 Meter.

      ZCZC 060400UT JUN25 QAM SFI128 SN92 eSFI110 eSSN63 KIEL A25 K(3H)3 SWS520 BZ-3 BT4 HPI25 DSTn/a KP4CAST(24H) 22224455 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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