ZCZC 060400UT JUN25 QAM SFI128 SN92 eSFI110 eSSN63 KIEL A25 K(3H)3 SWS520 BZ-3 BT4 HPI25 DSTn/a KP4CAST(24H) 22224455 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - solarer Flux unter 130
ZCZC 060400UT JUN25 QAM SFI128 SN92 eSFI110 eSSN63 KIEL A25 K(3H)3 SWS520 BZ-3 BT4 HPI25 DSTn/a KP4CAST(24H) 22224455 ↗️ MUF3000 MAX18+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN