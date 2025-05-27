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      FunkWX - steigende Risiken

      Die Sonnenaktivität ist moderat - es gab zwei kleinere M-Flares in den letzten 24 Stunden. Doch steigt das Risiko weiterer M-Flares sowie das eines X-Flares aus AR4098 oder AR4100 (M 70%, X 30%, Proton 15%). Zunehmend ist eine Verbindung zu einem Hochgeschwindigkeitsstrom aus CH51 möglich, wobei die Möglichkeit aktiver bis stürmischer Intervalle zunimmt.

      ZCZC 270345UT MAI25 QAM SFI133 SN113 eSFI138 eSSN101 KIEL A7 K(3H)2 SWS417 BZ-2 BT7 HPI27 DST9 KP4CAST(24H) 2223332 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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