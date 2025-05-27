ZCZC 270345UT MAI25 QAM SFI133 SN113 eSFI138 eSSN101 KIEL A7 K(3H)2 SWS417 BZ-2 BT7 HPI27 DST9 KP4CAST(24H) 2223332 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - steigende Risiken
ZCZC 270345UT MAI25 QAM SFI133 SN113 eSFI138 eSSN101 KIEL A7 K(3H)2 SWS417 BZ-2 BT7 HPI27 DST9 KP4CAST(24H) 2223332 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN