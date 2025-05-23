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      FunkWX - streift ein CME die Erde?

      Der schnelle Sonnenwind aus einem koronalen Loch schwächt sich langsam ab, die Sonnenaktivität ist weiterhin gering - und damit auch das Flarerisiko (M 25%, X 05%, Proton 01%). Eine Unsicherheit in der Vorhersage bildet ein koronaler Masseauswurf (CME), bei dem unklar ist, ob er die Erde heute streifen wird. Ansonsten würde es heute geomagnetisch weitgehend ruhig bleiben, mit teils moderaten, teils auch guten DX-Bedingungen.

      ZCZC 230415UT MAI25 QAM SFI120 SN99 eSFI117 eSSN72 KIEL A14 K(3H)2 SWS473 BZ-2 BT7 HPI19 DST12 KP4CAST(24H) 11112222 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

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