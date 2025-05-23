ZCZC 230415UT MAI25 QAM SFI120 SN99 eSFI117 eSSN72 KIEL A14 K(3H)2 SWS473 BZ-2 BT7 HPI19 DST12 KP4CAST(24H) 11112222 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - streift ein CME die Erde?
ZCZC 230415UT MAI25 QAM SFI120 SN99 eSFI117 eSSN72 KIEL A14 K(3H)2 SWS473 BZ-2 BT7 HPI19 DST12 KP4CAST(24H) 11112222 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN