ZCZC 050445UT JUL24 QAM SFI173 SN113 eSFI172 eSSN146 KIEL A14 K(3H)3 SWS352 BZ5 BT10 HPI17 DST5 GFZ_KP_FORECAST(24H) 11111112 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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ZCZC 050445UT JUL24 QAM SFI173 SN113 eSFI172 eSSN146 KIEL A14 K(3H)3 SWS352 BZ5 BT10 HPI17 DST5 GFZ_KP_FORECAST(24H) 11111112 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).