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      FunkWX - überwiegend ruhig

      Die Sonnenaktivität ist auf einem mäßigen Niveau. Es gab in den letzten 24 Stunden einige C-Flares und zwei kleine der Klasse M. Auf der der Erde zugewandten Sonnenseite befinden sich sieben aktive Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist normal, bei ruhiger Geomagnetik. Die Vorhersage: Es besteht weiterhin ein geringes bis moderates Risiko für Flares (M 35 %, X 05 %, Proton 05 %), bei fortgesetzt meist ruhiger Geomagnetik.

      ZCZC 050445UT JUL24 QAM SFI173 SN113 eSFI172 eSSN146 KIEL A14 K(3H)3 SWS352 BZ5 BT10 HPI17 DST5 GFZ_KP_FORECAST(24H) 11111112 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN15(N) DATA BY DK0WCY SWPC/NOAA KC2G SANSA WDC/KYOTO GFZ FWBST-EU NNNN - Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).  

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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