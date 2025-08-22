ZCZC 220445UT AUG25 QAM SFI121 SN76 eSFI112 eSSN65 KBORN A15 K(3H)3 SWS555 BZ4 BT6 HPI13 DST2 KP4CAST(24H) 32222333 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - unauffällig Richtung Wochenende
