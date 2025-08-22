Aktuelles-Details

      FunkWX - unauffällig Richtung Wochenende

      Noch erreichen die Sonnenwinde Geschwindigkeiten von etwa 550 km/s, nehmen aber langsam ab, da der Hochgeschwindigkeitsstrom von CH72 nachlässt. Die geomagnetische Aktivität wird daher ruhig bis angeregt (Kp 2-3) sein, später unter dem Einfluss eines CMEs teils lebhaft (Kp 4). Die Sonnenaktivität ist gering, mit einer kleinen Chance auf M-Flares (M 15% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 220445UT AUG25 QAM SFI121 SN76 eSFI112 eSSN65 KBORN A15 K(3H)3 SWS555 BZ4 BT6 HPI13 DST2 KP4CAST(24H) 32222333 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

