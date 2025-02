FunkWX - unruhige bis aktive Geomagnetik

In den letzten 24 Stunden wurde eine geringe Sonnenaktivität ohne nennenswerte Eruptionen beobachtet. Auf der der Erde zugewandten Scheibe befinden sich sieben Sonnenflecken, die alle relativ klein und einfach strukturiert sind. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist weiterhin erhöht, aufgrund des Hochgeschwindigkeitsstroms (HSS) des koronalen Lochs CH13. Die geomagnetischen Bedingungen sind auf unruhigem bis aktivem Niveau (Kp 3-4). Die Vorhersage: mäßige Sonnenaktivität (M 40%, X 05%, Proton 01%) bei unruhiger bis aktiver Geomagnetik.

UPDATE: Aktuell lassen die erdgerichteten schnellen Sonnenwinde aus CH13 allmählich nach. Die geomagnetische Aktivität war die letzten Stunden überwiegend unruhig (Kp 3), mit einem aktiven Intervall (Kp 4) um 12/0300-0600 UTC. Es wird erwartet, dass sich die derzeitigen schnellen Winde im Laufe der nächsten 48 Stunden weiter verstärken und erhöhte bis starke Geschwindigkeiten erreichen. Denn ein weiterer Sonnenwindstrom bewegt sich auf die Erde zu. Er strömt aus einem canyonartigen Loch (CH14) in der Sonnenatmosphäre. Erste Auswirkungen dürften wir morgen erfahren, es könnte dann einen kleinen geomagnetischen Sturm der Klasse G1 (Kp 5) geben. Diese Winde werden wahrscheinlich auch die darauf folgenden beiden Tage anhalten.



Eine aktive bis stürmische Geomagnetik beeinträchtigt die Bänder unterhalb 10 MHz und kann bei südwärts gerichtetem Interplanetaren Magnetfeld (negativer Bz) auch zu einem Absinken der MUF führen.



ZCZC 130600UT FEB25 QAM SFI166 SN88 eSFI135 eSSN96 KIEL A21 K(3H)3 SWS461 BZ-4 BT6 HPI55 DST-31 KP4CAST(24H) 43333344 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).



Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam