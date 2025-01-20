ZCZC 200530UT JAN25 QAM SFI234 SN143 eSFI147 eSSN113 KIEL A15 K(3H)4 SWS518 BZ3 BT7 HPI27 DST-16 KP4CAST(24H) 32222222 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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FunkWX - weiterhin geomagnetisch unruhig
ZCZC 200530UT JAN25 QAM SFI234 SN143 eSFI147 eSSN113 KIEL A15 K(3H)4 SWS518 BZ3 BT7 HPI27 DST-16 KP4CAST(24H) 32222222 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).