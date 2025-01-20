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      FunkWX - weiterhin geomagnetisch unruhig

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig, mit einem isolierten M2.4-Flare. Auf der erdgerichteten Sonnenseite gibt es neun Sonnenfleckenregionen, die einfache bis leicht komplexe magnetische Konfigurationen aufweisen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist weiterhin sehr hoch (> 500 km/s), was auf den Hochgeschwindigkeitsstrom (HSS) aus CH09 zurückzuführen ist. Die Vorhersage: erhöhte Sonnenaktivität (M 60%, X 20%, Proton 10%) bei hauptsächlich ruhiger bis angeregter geomagnetischer Aktivität mit vereinzelt aktiven Intervallen.

      ZCZC 200530UT JAN25 QAM SFI234 SN143 eSFI147 eSSN113 KIEL A15 K(3H)4 SWS518 BZ3 BT7 HPI27 DST-16 KP4CAST(24H) 32222222 ↘️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ  

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